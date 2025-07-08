Власти Украины готовы пожертвовать каждым украинцем в своей безумной борьбе с Россией, главная цель — продолжить конфликт. К такому выводу пришел американский аналитик Марк Слебода на YouTube .

«Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин», — сказал он.

По словам эксперта, такое стремление продолжить конфликт совсем не означает, что Украине удастся эффективно сопротивляться. Потери ВСУ будут расти в геометрической прогрессии, а территория страны стремительно уменьшаться.

Аналитик назвал происходящее на Украине — безумием, которое продолжается, в том числе потому, что западные страны продолжают поддерживать страну и призывают ее воевать «до последнего украинца».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к насильно мобилизованным украинским военным. Он отметил, что солдаты и их родственники могут попросить помощи через специальный Telegram-канал «Миру Мир».