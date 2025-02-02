Пленный ВСУ два года скрывался от военкомов в Запорожье, но нарушил ПДД

Пленный Какойло: два года скрывался от ТЦК и военной полиции до нарушения ПДД

Украинский военнопленный Дмитрий Какойло два года скрывался от сотрудников ТЦК и военной полиции в Запорожье, хотя все это время находился в базе дезертиров. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» .

По его словам, его контузило весной 2022 года. После этого бойца направили на лечение в родное Запорожье, но командир при этом оформил его отъезд как самовольное оставление части, что уголовно наказуемо. По этой причине Какойло решил в часть больше не возвращаться и устроился водителем маршрутки.

«Я долечился и пошел домой. До октября месяца 2024 года с июня месяца 2022 года я прятался», — рассказал пленный.

По его словам, за это время он попался на глаза ни военной полиции, ни военкомам. Какойло спокойно работал, гулял с дочерью или со второй женой, причем его ни разу не остановили для проверки документов. Он объяснил это тем, что у полиции до 1 октября 2024 года отсутствовала база данных дезертиров.

Он попался, когда получил условный срок за торговлю оружием и хранение наркотиков. Тогда потерял работу водителя маршрутки и перешел в такси.

После того, как он попался на нарушении ПДД, то его оперативно определили в лагерь резервного батальона ВСУ для дезертиров в Черкассах, а затем и в Великую Новоселку, где его взяли в плен.