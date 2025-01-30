«Брехня полнейшая». Пленный боец ВСУ дал совет сослуживцам

Боец ВСУ Дмитрий Какойло, взятый в плен под Великой Новоселкой в ДНР, посоветовал сослуживцам сдаваться в плен, а гражданским украинцам прятаться от сотрудников ТЦК. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Военным посоветовал бы только сдаваться в плен, не отстреливаться. То, что на территории Украины рассказывают, как относятся к пленным на территории России, — все брехня полнейшая», — заявил он.

По его словам, он находится в плену с 21 января, но за это время никто его не оскорбил и не ударил. В первый день пленения Какойло напоили горячим чаем и угостили шоколадкой. Какойло подчеркнул, что отношение к украинским военнопленным нормальное.

Пленный боец также посоветовал мужчинам на Украине прятаться от патрулей ТЦК, чтобы меньше людей попало на фронт. Тогда боевые действия быстрее закончатся.

Тем же, кого мобилизовали, лучше сдаться в плен, чтобы остаться в живых и в порядке обмена вернуться к своим семьям домой.

Ранее пленный боец ВСУ Алексей Бабенко рассказал про поддельные бюллетени с подписями за Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.