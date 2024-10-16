Украинский офицер добровольно сдался в плен российским войскам в Запорожской области и передал им информацию о командном пункте и позициях ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что украинский военный отказался сражаться за режим президента Владимира Зеленского и помог российским войскам поразить командный пункт на Степногорском направлении.

По его словам, все больше граждан Украины стали понимать опасность киевского режима. Рогов сравнил руководство страны со смертоносным и чужеродным телом, от которого украинскому народу следует избавиться.

Ранее Минобороны сообщило о прорыве обороны ВСУ в Запорожье. ВС России продвинулись на Времевском направлении и установили контроль над Левадным, заняв более выгодные позиции. В Харьковской области военные группировки «Север» атаковали противника у Волчанска и Липцов.