Пленный украинский боец призвал не допустить аварии на Курской АЭС

Боец ВСУ Шкода призвал мировое сообщество не допустить диверсий на АЭС

Фото: РИА «Новости»

Военнопленный украинец Михаил Шкода обратился к мировому сообществу с призывом по Курской АЭС. Слова бойца ВСУ привело РИА «Новости».

Солдат разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск попал в плен в Курской области. Он рассказал, что задача подразделения заключалась в минировании атомной электростанции.

«Я хочу сейчас обратиться ко всему мировому сообществу, чтобы не допустить аварии, как на Чернобыльской АЭС», — заявил Шкода.

Пленный добавил, что главком ВСУ Александр Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда исходит угроза для Запорожской и Курской атомных электростанций, но не делает заявлений на камеру, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он назвал Гросси информированным и умным человеком, а также выразил надежду на «политическое мужество и решимость» главы МАГАТЭ.

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