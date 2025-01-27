РИА «Новости»: сержанты ВСУ сбежали по пути на учения в Норвегию

Группа украинских солдат устроила побег по пути на обучение в Норвегию. Об этом РИА «Новости» сообщил военнопленный Евгений А.

По словам украинского военнослужащего, их отправили в село Старичи во Львовской области, чтобы там ждать автобус. Потом бойцов планировали вывезти в Польшу, а оттуда на самолете — в Норвегию.

«Там были несколько человек, которые сбежали. Там были и медики, получается, и сержанты. Двое или трое сбежали», — рассказал пленный.

По его словам, Норвегия организовала обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей в основном из бывших боевиков националистического батальона «Азов»*.

Ранее украинский военнослужащий сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании. Он пешком добрался до Лондона и вернулся на подконтрольную России часть Херсонской области.

В декабря 2024 гола стало известно о массовом дезертирстве военных из 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской. Украинские бойцы проходили обучение во Франции.

* Запрещенная в России террористическая организация.