Пленный украинец рассказал о побеге сержантов ВСУ по пути на учения в Норвегию
РИА «Новости»: сержанты ВСУ сбежали по пути на учения в Норвегию
Группа украинских солдат устроила побег по пути на обучение в Норвегию. Об этом РИА «Новости» сообщил военнопленный Евгений А.
По словам украинского военнослужащего, их отправили в село Старичи во Львовской области, чтобы там ждать автобус. Потом бойцов планировали вывезти в Польшу, а оттуда на самолете — в Норвегию.
«Там были несколько человек, которые сбежали. Там были и медики, получается, и сержанты. Двое или трое сбежали», — рассказал пленный.
По его словам, Норвегия организовала обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей в основном из бывших боевиков националистического батальона «Азов»*.
Ранее украинский военнослужащий сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании. Он пешком добрался до Лондона и вернулся на подконтрольную России часть Херсонской области.
В декабря 2024 гола стало известно о массовом дезертирстве военных из 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской. Украинские бойцы проходили обучение во Франции.
* Запрещенная в России террористическая организация.