Украинский военнослужащий Валерий С. сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании, пешком добрался до Лондона и вернулся на подконтрольную России часть Херсонской области. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его словам, он преодолел около 70 километров, чтобы добраться до Лондона.

Обнесенный колючей проволокой лагерь НАТО, где он проходил подготовку, находился в нескольких десятках километров от Манчестера. Мужчина заранее собрал гражданскую одежду в мешок, не пропускающий влагу, перелез через забор и побежал. Телефон у бойцов ВСУ не забирали, поэтому повезло.

«Посмотрел по GPS, куда надо идти, и пошел: через поля, пастбища, ночью — овец разгонять. Я переживал больше не за то, что меня догонят, а что выйдет какой-то фермер и застрелит меня за овцу какую-то», — поделился он.

Мужчина рассказал, что инструкторы лагеря объявили его поиски, поэтому он прятался в кустах на обочине, когда по дороге проезжала военная техника. Он сумел добраться на электричке до Лондона, а оттуда уже полетел через Анталью прямым рейсом в Шереметьево. Потом из России и вернулся домой.

Украинец признался, что его насильно мобилизовали, а он хотел жить, а не убивать людей. Из натовского центра мужчина сбежал спустя месяц подготовки.

Ранее в украинском парламенте зарегистрировали проект об отправке ВСУ в другие страны в период действия военного положения.