Пленный солдат ВСУ извинился за неприличные жесты дрону ВС России

Украинский военнослужащий Владислав Заболотный записал видео с извинениями после того, как попал в плен. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер» .

Военные ВСУ показывали неприличные жесты дрону, что попало на видео. Вскоре после съемки одного из участников ролика, Заболотного, взяли в плен в селе Грабовское Сумской области.

Заболотный — военнослужащий 15-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. На видео он рассказал, что занимался обустройством позиций и в момент съемки выпил спиртного. Боец добавил, что якобы принял беспилотник за украинский.

«Я выпендривался, показывал средний палец дрону в камеру. Показательно хлопал себя по заднице, мол, не поймаешь — не поймаешь. Поймали. Приношу свои огромные извинения. Я осознал свою ошибку и больше такого не повторится», — сказал Заболотный.

Также он назвал свое поведение свинским и заявил, что в плену ему не причиняли вреда из-за этих жестов.

Ранее другой пленный солдат ВСУ Александр Салюков заявил, что командиры ВСУ заставляли солдат платить за доставку еды на позиции и удерживали часть обещанных выплат.