Боевики из состава президентской бригады ВСУ постепенно покидают позиции в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, отступая вглубь страны. Об этом ТАСС сообщил украинский военнопленный Алексей Сидорик.

По его словам, такую же ситуацию можно наблюдать практически по всей линии фронта на Южно-Донецком направлении.

«В Новой Новоселке вся бригада отступает, все оттягиваются. С наших позиций тоже все ушли», — сказал боевик.

Сидорик рассказал, что является уроженцем Львовской области, его мобилизовали в ряды ВСУ еще в 2022 году. Несколько дней назад в ДНР он решил сложить оружие и сдаться в плен.

Два дня назад Минобороны России сообщало, что за неделю 61 военнослужащий ВСУ сдался в российский плен на линии боевого соприкосновения. ВС России также освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы.