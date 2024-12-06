Минобороны: 61 военнослужащий ВСУ сдался в плен за неделю

За неделю на линии боевого соприкосновения в плен ВС России сдался 61 военнослужащий ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Статья дополняется...

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий», — указали в ведомстве.

За последние сутки российские войска также установили контроль над Пустынкой и Сухими Ялами.

Первый населенный пункт перешел под контроль ВС России благодаря действиям группировки «Центр». Второй освободили военнослужащие «Востока».

Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик рассказывал, что в районе поселка Великая Новоселка в ДНР большинство украинских боевиков хотят покинуть позиции — у них сдают нервы.