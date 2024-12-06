Более 60 боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

За неделю на линии боевого соприкосновения в плен ВС России сдался 61 военнослужащий ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий», — указали в ведомстве.
За последние сутки российские войска также установили контроль над Пустынкой и Сухими Ялами.
Первый населенный пункт перешел под контроль ВС России благодаря действиям группировки «Центр». Второй освободили военнослужащие «Востока».
Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик рассказывал, что в районе поселка Великая Новоселка в ДНР большинство украинских боевиков хотят покинуть позиции — у них сдают нервы.
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