Оружие стран НАТО, на котором солдаты и офицеры ВСУ обучались в Европе, позднее исчезло по пути на Украину. Об этом рассказал РИА «Новости» украинский пленный Евгений Дубовик.

«Они его отправили, но до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось», — заявил он.

По словам военного, на передовой им вместо немецких автоматов HK416 выдали АКМ.

Ранее другой пленный рассказал, как группа украинских военных сбежала по пути в Норвегию на обучение.

В октябре прошлого года финское издание Yle со ссылкой на полицейское управление сообщило, что местные уголовники еще в 2022 году могли получить контрабандой оружие с Украины.

По их мнению, когда конфликт закончится, в Финляндию и другие страны Европы оно хлынет еще сильнее и это повлечет за собой рост преступности.