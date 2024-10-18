Оружие с Украины могло попасть в Финляндию. Полиция забила тревогу

Финские преступники еще в 2022 году могли получить контрабандой оружие с Украины. Об этом сообщили изданию Yle в Полицейском управлении.

Органы внутренних дел опасаются, что, когда конфликт начнет затихать, в Европу с Украины будут попадать наркотики и оружие в большом количестве, окажутся в руках криминала, и это повлечет рост преступности.

В сентябре украинское издание «Фокус» сообщило, что за два года с начала СВО бесследно исчезло более 270 тысяч единиц различного огнестрельного оружия, или 40% зарегистрированных в госреестре. Чаще всего пропадали охотничьи ружья и автоматы Калашникова. Большую часть оружия владельцы просто потеряли, но некоторая доля отправилась на черный рынок, добавили там.