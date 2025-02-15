Украинское командование решило бросать солдат в полуокруженных городах и населенных пунктах, чтобы заработать политические баллы и доказать руководству страны боеспособность своих подразделений. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный украинский военный Сергей Дзюба.

Пленный отметил, что политическое признание украинские командиры могут получить только в том случае, если боевая бригада несет значительные потери личного состава. По его словам, если побед нет, то высокопоставленные офицеры ВСУ не смогут получить себе ни звание, ни должность, вот и действуют другим путем.

«Если много потерь — значит, боевая бригада выполняла серьезную задачу. Значит, она там что-то… Ну, мое мнение, что как-то пытаются на этом играть», — сказал Дзюба.

Пленный ВСУ признался, что другой логики в том, чтобы просто людей убивать он не видит. Только вот подобная тактика ВСУ приводит к тому, что на фронт отправляют неподготовленных бойцов, причем людей пытаются затащить обманом. Именно так он и попал на передовую.

Дзюба добавил, что командование ВСУ, видимо, и не планировало его вывезти, просто бросило на смерть, как и других украинских солдат до этого. И оказался он в ситуации, когда «либо умер, либо умер», то есть без вариантов.

Ранее военнопленный из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Евгений Германюк рассказал, что военкомы обманом мобилизуют многодетных отцов для отправки на фронт.