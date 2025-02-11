Мужчина рассказал, что в военкомат его доставили обманным путем якобы для того, чтобы проверить документы. После этого Германюка насильно отвезли в распределительный пункт несмотря на то, что у него есть отсрочка — у украинца семеро детей, трое из которых несовершеннолетние. Далее многодетного отца отправили в учебный центр «Десна» в Черниговской области.

«Людей ловили отовсюду — кто с работы шел, кто в тапочках за хлебом в магазин вышел. <…> Погрузили нас в автобус. Только открываются ворота — а там лежат жены, матери, дети, преградив нам дорогу. Но их никто не слушал, вызвали полицию и разогнали», — сказал он.

Подготовка боевика длилась 50 дней, заетм его отправили в зону боевых действий в Днепропетровской области. Группа Германюка была в обороне позиций под Курахово, но через шесть дней у украинских военнослужащих закончилась провизия и вода. В конце января они решили сдаться в плен.

«Русские оказали нам помощь. Дождались сумерек и выводили по двое нас на свои позиции. Там пригрели, накормили, никто пальцем не тронул. Хотя нас наше командование запугивало, что в плену мы не выживем. Вранье, как оказалось», — заявил военнопленный.

Ранее в Курахове полицейские задержали украинского боевика, который прятался в подвале одного из домов. Военный пострадал в результате артобстрелов. Им оказался 26-летний боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Мужчину передали представителям военной комендатуры.