Пленный боец ВСУ захотел перевезти семью в Россию

Пленный из ВСУ Корж: хотел бы начать мирную жизнь в России

Украинский военнопленный Василий Корж заявил, что хотел бы остаться в России, перевезти сюда семью и начать новую жизнь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на видео.

Пленный обратился к украинским военнослужащим и призвал их сдаваться российским бойцам.

«Хочу жить в России, забрать сюда свою семью и начать все сначала», — сказал Корж.

По словам мужчины, таким образом он рассчитывает обеспечить близким спокойную жизнь и безопасность. Украинский военнослужащий заявил, что не видит смысла продолжать боевые действия и считает сдачу способом сохранить жизнь.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретила 185 российских военнослужащих, освобожденных из плена ВСУ. Обмен прошел на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии.