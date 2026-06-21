Пленный боец ВСУ расплакался при виде хлеба от российских военных

Пленный украинский боевик Василий Королешин из 71-й аэромобильной бригады расплакался, когда российские военные накормили его хлебом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам военнопленного, после сдачи российские бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

«Увидел хлеб, заплакал. Потому что нам не давали есть, воды не давали», — признался Королешин.

Ранее другой украинский военнопленный — Василий Корж — сообщил о желании перевезти в Россию семью и начать в стране новую жизнь. Боевик заявил, что считает сдачу способом сохранить жизнь и не больше видит смысла продолжать боевые действия.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова встретила 185 российских военных, освобожденных из плена ВСУ. Обмен бойцами состоялся в Гомельской области Белоруссии на пункте пропуска «Новая Гута».