Пленные из ВСУ стали чаще просить политическое убежище в России

Увеличилось число украинских военнопленных, которые не хотят возвращаться в республику и просят политического убежища в России. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщил ТАСС .

«В российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на Родину», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что информацию о растущем числе просителей политического подтверждают допросы.

Ранее Украина отказалась принять тысячу военнопленных ВСУ. Их исключили из списка, из-за чего второй этап обмена застопорился. Сайт RT опубликовал имена и портреты этих людей, а также информацию с номерами воинской части и позывные. Украинцы составили петицию к президенту Владимиру Зеленскому, в которой потребовали «честных обменов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение украинских властей аморальным. Она добавила, что из-за этого никак не может начаться третий этап обмена.