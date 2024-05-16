Плененный под Волчанском боевик «Кракена» дал показания | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 04:36 Плененный под Волчанском боевик «Кракена» дал показания Отряд «Смерш» пленил боевика «Кракена» под Волчанском РИА «Новости»

Читать 360 в

Российские бойцы подразделения «Смерш» взяли в плен боевика формирования «Кракен»* ГУР Минобороны Украины. Telegram-канал «Пограничник из ада» опубликовал видеозапись допроса украинца.

Пленный сообщил, что его зовут Сергей Антипов и он является сотрудником спецподразделения «Кракен»*.

Реклама

«Слава России. Не попадайтесь в „Смерш“», — заявил боевик.

Украинец передал привет своему подразделению.

В Волчанске продолжаются бои. Во вторник стало известно, что ВС России успешно заняли позиции в западной и северной частях города, поэтому могут продвигаться дальше.

В Харьковской области в плен попали около 60 украинских боевиков подразделения «Кракен»*. Пленные дают показания.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории России.