Плененный под Волчанском боевик «Кракена» дал показания | 360°

16 мая 2024, 04:36
Плененный под Волчанском боевик «Кракена» дал показания
Отряд «Смерш» пленил боевика «Кракена» под Волчанском
Российские бойцы подразделения «Смерш» взяли в плен боевика формирования «Кракен»* ГУР Минобороны Украины. Telegram-канал «Пограничник из ада» опубликовал видеозапись допроса украинца.
Пленный сообщил, что его зовут Сергей Антипов и он является сотрудником спецподразделения «Кракен»*.
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«Слава России. Не попадайтесь в „Смерш“», — заявил боевик.
Украинец передал привет своему подразделению.
В Волчанске продолжаются бои. Во вторник стало известно, что ВС России успешно заняли позиции в западной и северной частях города, поэтому могут продвигаться дальше.
В Харьковской области в плен попали около 60 украинских боевиков подразделения «Кракен»*. Пленные дают показания.
* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории России.
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