Захваченные под Харьковом боевики «Кракена» начали давать показания | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 12:04 Захваченные под Харьковом боевики «Кракена» начали давать показания Ганчев: в Харьковской области пленили более 60 бойцов «Кракена» Пресс-служба Минобороны

Читать 360 в

Российские войска в Харьковской области пленили более 60 участников националистического разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен»*. Глава российской областной администрации Виталий Ганчев сообщил, что боевики начали давать показания. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из „Кракена“* задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», — сказал он.

Реклама

Ганчев рассказал об успехах российских подразделений в Харьковской области. По его информации, они взяли под контроль запад и север города Волчанска. Глава администрации заявил, что ВСУ безуспешно пытались подтянуть резервы к своим укрепрайонам. Он уверен, что противник не продержится долго под огнем авиации и артиллерии.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории России.