Планы Запада по отправке военных на Украину назвали новым витком эскалации | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 12:19 Планы Запада по отправке военных на Украину назвали новым витком эскалации Песков: планы Запада отправить бойцов на Украину требуют особых мер РИА «Новости»

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Намерения Запада отправить своих военных на Украину являются новым витком эскалации конфликта. Эта ситуация требует проверки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на традиционном брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

«Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — отметил официальный представитель Кремля.

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Он назвал риторику Франции и Великобритании по поводу возможной отправки войск на Украину опасной. При этом информация требует проверки. Песков пояснил, что сначала нужно понять, насколько намерения западных стран соответствуют действительности. Он предположил, что российские бойцы и спецслужбы, скорее всего, уже проверяют эту информацию.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил об ответе в случае отправки иностранных войск на Украину. По его словам, переброска сил станет прямым вступлением стран в конфликт.