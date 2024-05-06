Западу пообещали жесткий ответ в случае отправки иностранных войск на Украину | 360°

Важное 06 мая 2024, 11:31 Западу пообещали жесткий ответ в случае отправки иностранных войск на Украину Медведев: Россия жестко ответит на ввод иностранных войск на Украину РИА «Новости»

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Россия ответит в случае ввода иностранных войск на Украину. В таком случае никому не удастся укрыться, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он назвал западную политическую элиту хором безответственных негодяев. По словам Медведева, этот список расширился. В него попали представители американского конгресса, руководство Франции и Великобритании, Прибалтики и Польши.

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Представители этих стран, отметил зампред Совбеза, призывают активно применять поставленные Украине ракеты по российским территориям.

«Отправка своих войск на территорию <…> Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать», — указал он.

Медведев подчеркнул, что отвечать России придется не на территории Украины. Ни в Елисейском дворце, ни на Капитолийском холме никому не удастся укрыться, заверил политик.

Asia Times сообщила, что Франция «официально отправила» солдат Иностранного легиона на Украину. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что их будут считать интервентами.