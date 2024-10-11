Планы по увольнению Буданова связали с ударами по России

Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* хотели лишить влияния в вопросе ударов по территории России. Об этом сообщило «РБК-Украина» .

По данным агентства, информация о возможном увольнении Буданова* появилась на фоне его конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В планах было снизить влияние ГУР, а также убрать ведомство из списка тех, кто принимает решения о нанесении ударов по российским территориям.

«Предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — сообщил источник издания.

Ранее «Forbes-Украина» сообщило, что в офисе президента распространились слухи об увольнении Буданова* и главкома ВСУ Александра Сырского. По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, вероятное увольнение руководителя ГУР Минобороны Украины приведет страну к потере Донбасса.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.