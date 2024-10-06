Украину выбьют из Донбасса из-за увольнения Буданова

Потенциальное увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* приведет к потере Донбасса. Об этом сообщил полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан, чьи слова привело РИА «Новости» .

Глава Минобороны Рустем Умеров боится, что Буданов* может сместить его с должности. В таком случае под следствием окажется не глава ГУР, а сам Умеров. Он понесет ответственность за военные провалы армии.

«Если же уберут Буданова*, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль над фронтом и вот-вот лишится Донбасса», — заявил Свитан.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, накануне заявил, что дни Буданова* и Умерова сочтены.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.