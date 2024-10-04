Офис Зеленского собрался уволить Сырского, Буданова и Умерова

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова* и главы МО Рустема Умерова. Об этом сообщило издание «Forbes-Украина».

Преемником Буданова* может стать руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. По информации издания, украинские власти обсуждали отставку Сырского еще летом, но решение об увольнение отложили из-за нападения ВСУ на Курскую область.

Главу МО Украины Умерова могут снять с должности, потому что ему не удалось навести порядок в закупках. Предположительно, его место займет его первый заместитель Иван Гаврилюк.

Сообщения возможном увольнении Буданова* и Умерова появились в сентябре. «Старана.ua» подтвердила, что главным претендентом на должность главы ГУР стал Олег Иващенко.