Офис Зеленского собрался уволить Сырского, Буданова и Умерова

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова* и главы МО Рустема Умерова. Об этом сообщило издание «Forbes-Украина».
Преемником Буданова* может стать руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. По информации издания, украинские власти обсуждали отставку Сырского еще летом, но решение об увольнение отложили из-за нападения ВСУ на Курскую область.
Главу МО Украины Умерова могут снять с должности, потому что ему не удалось навести порядок в закупках. Предположительно, его место займет его первый заместитель Иван Гаврилюк.
Сообщения возможном увольнении Буданова* и Умерова появились в сентябре. «Старана.ua» подтвердила, что главным претендентом на должность главы ГУР стал Олег Иващенко.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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