Росавиация опровергла сообщения об ограничении работы аэропорта Самары

Аэропорт Самары работает в штатном режиме, никаких ограничений на его работу не вводили. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он опроверг появившуюся информацию о временном прекращении приема и отправки авиарейсов в Самаре.

«Ряд медиа распространяют некорректную информацию о якобы введенных ограничениях на работу этой воздушной гавани», — подчеркнул Кореняко.

Он призвал доверять официальным источникам информации.

Ранее ограничения вводили в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда. В Екатеринбурге из-за угрозы атаки беспилотников задержались несколько рейсов. Службы аэропортов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В ночь на 27 декабря российские военные сбили 13 дронов над регионами. Беспилотники засекли в Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областях.