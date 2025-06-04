Военкор раскрыл план «Большой Прометей» против Киева
Военкор Рыбарь рассказал о плане России «Большой Прометей» в отношении Киева
Россия имеет возможности реагирования на украинские провокации. Одним из вариантов является план «Большой Прометей», сообщил военный блогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».
По его мнению, России следует жестко отреагировать на теракты в Брянской и Курской областях. Звинчук назвал это вопросом не только военно-политического характера, но и имиджа государства.
«Вариантов ведь хватает, и речь даже не об ударах по энергетике в приграничье или пресловутом „Орешнике“. Присмотреться можно как минимум к давно предложенным мерам комплексного характера, вроде плана „Большой Прометей“», — сказал он.
Детали плана военблогер не раскрыл. Ранее он сообщил, что «Большой Прометей» — это операция, цель которой заключается в изоляции Киева от управления войсками и финансовыми ресурсами. По словам Звинчука, она обсуждалась в августе 2024 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение ответить на украинские атаки ударом «Орешника», сообщил RT. По его словам, страна уже четко продемонстрировала свою позицию.