Военкор раскрыл план «Большой Прометей» против Киева

По его мнению, России следует жестко отреагировать на теракты в Брянской и Курской областях. Звинчук назвал это вопросом не только военно-политического характера, но и имиджа государства.

«Вариантов ведь хватает, и речь даже не об ударах по энергетике в приграничье или пресловутом „Орешнике“. Присмотреться можно как минимум к давно предложенным мерам комплексного характера, вроде плана „Большой Прометей“», — сказал он.

Детали плана военблогер не раскрыл. Ранее он сообщил, что «Большой Прометей» — это операция, цель которой заключается в изоляции Киева от управления войсками и финансовыми ресурсами. По словам Звинчука, она обсуждалась в августе 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение ответить на украинские атаки ударом «Орешника», сообщил RT. По его словам, страна уже четко продемонстрировала свою позицию.