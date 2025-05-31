Инсайдеры уверены, что пришло время для использования «Орешника». Цели уже выбраны. Российского лидера Владимира Путина могут вынудить применить это мощное оружие, иначе будет слишком поздно. Скоро ли Россия использует вооружение?

Цели для «Орешника» Минобороны ФРГ сообщило, что Германия и Украина заключили соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на украинской территории. «Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году», — заявили в министерстве. Вооружение должно быть оперативно передано в распоряжение Вооруженных сил Украины. Первые образцы могут ввести в эксплуатацию уже через несколько недель. Telegram-канал «Военная хроника» проанализировал текущую ситуацию и пришел к выводу, что сейчас самое подходящее время для использования «Орешника».

Следующая демонстрация боевых возможностей нового российского комплекса с баллистической ракетой средней дальности «Орешник» может стать не только показательной, но и стратегически значимой операцией, направленной на дестабилизацию и разрушение ключевых элементов военно-промышленного потенциала Украины. военкоры

После того как Германия заявила о финансировании украинского военно-промышленного комплекса, особенно ракетных проектов, демонстрация боевых возможностей русской баллистической ракеты «Орешек» может выполнить несколько важных задач, сообщила «Российская газета». Во-первых, показать, насколько далеко продвинулся отечественный военно-промышленный комплекс в создании мощных и дальнобойных средств поражения. Во-вторых, даже ограниченное количество ракет, выпущенных в нужный момент и по точным целям, может сделать так, что ФРГ нечего будет финансировать. Кроме того, удар по стратегическим тылам может кардинально изменить морально-политическое состояние войск на фронте. Это окажет влияние на обе стороны и поможет ВС России достичь целей в боевых действиях летом текущего года. «Главная задача при следующем пуске — не просто эффектное попадание, а нанесение, желательно, необратимого ущерба объектам, критически важным для производства высокоточного вооружения», — рассуждали военные эксперты.

Фото: РИА «Новости»

Военные эксперты подчеркивают, что удары должны быть направлены не только на существующие производственные мощности, но и на перспективные площадки, где возможно развернуть или расширить выпуск ракет и дронов на западных технологиях. Речь идет о предприятиях, которые могут собирать крылатые ракеты из компонентов, поставляемых НАТО, а также о заводах, производящих ударные беспилотники большой дальности, такие как «Лютый» и его аналоги. Среди них — предприятия «Артем» и ГП «Антонов» в Киеве. Последний уже подвергался атакам с применением «Гераней». Однако из-за его размеров и сложной инфраструктуры для его уничтожения потребуется более мощное оружие. Помимо этого, в число ключевых элементов военно-промышленного комплекса Украины входят предприятия, специализирующиеся на производстве электроники. Среди них — заводы «Радиус» в Киеве и «Микроприбор» в Днепропетровске. Они играют важную роль в реализации текущих проектов, связанных с разработкой БПЛА. Кроме того, площадки могут быть задействованы в создании более сложных ударных систем в рамках новых программ, которые финансируются западными странами.

Также под ударом могут оказаться административные узлы управления производством, сборочные линии с уникальным оборудованием, инженерные блоки и цеха финальной сборки, восстановление которых в условиях [конфликта] как минимум затруднительно, а в идеале невозможно. Комбинированный и тщательно просчитанный удар может привести к разрыву цепочек поставок, срыву сроков, а в ряде случаев — к полной остановке производств.

Однако есть и ограничения, писал News.ru. Если количество «Орешников» ограничено, удары должны быть предельно точными и нацелены на объекты с наибольшим технологическим значением. «Учитывая, что ПВО Украины хоть и испытывает трудности, но еще существует, то обязательным становится комбинированное применение средств поражения — одновременные удары с применением „Кинжалов“, „Искандеров“, БПЛА и крылатых ракет с воздуха и моря, с максимально короткой экспозицией по времени», — заключили военкоры. Минобороны России пока не дало комментариев.

Фото: РИА «Новости»

Ответ на западную агрессию Источники INSIDER-T сообщают, что в Кремле рассматривают возможность отмены ограничений на использование «Орешника» из-за действий Запада против России. Инсайдеры сообщили, что снятие ограничений может затронуть разные системы вооружения, включая комплекс «Орешник». Его модернизируют, чтобы увеличить дальность и мощность. «Меры в ответ на агрессивную политику Запада обсуждаются 24/7. Мы много на что можем снять ограничения, и „Орешник“ не исключение. Никаких гарантий о том, что немецкие „Таурусы“ уже в распоряжении ВСУ, нет», — отметили собеседники на условиях анонимности. Высокопоставленные военные деятели не отрицают вероятность того, что немецкие ракеты «Таурус» уже были тайно переправлены на территорию Украины, несмотря на то, что Германия старается сохранить эту информацию в секрете. Применение «Таурусов» представляет собой серьезную опасность, поскольку эти ракеты могут не только увеличить дальность поражения для Вооруженных сил Украины, но и стать орудием для тщательно подготовленных провокаций против России.