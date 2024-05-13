Задержание украинского шпиона в Приморье показали на видео | 360°

Криминал 13 мая 2024, 06:58 Задержание украинского шпиона в Приморье показали на видео УФСБ Приморья задержало подозреваемого в шпионаже в интересах ГУР Украины

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Жителя Приморья задержали по подозрению в госизмене. Он сознался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщила пресс-служба антитеррористической комиссии региона.

Мужчину задержали силами Управления ФСБ по Приморскому краю. Мужчина рассказал силовикам, как сотрудничал с ГУР — собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры.

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«Понимаю, что я предоставлял эту информацию, она могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации. <…> Мне стыдно, я реально раскаиваюсь», — сказал он.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Государственная измена», подозреваемого заключили под стражу. Антитеррористическая комиссия сообщила, что ему грозит пожизненное заключение.

В Волгограде задержали студента, который за деньги поджигал вышки связи. Преступники вышли на него в соцсетях.