Рогов сообщил, что пятеро солдат ВСУ сдались в плен к северу от Работина

Пятеро украинских солдат сдались в плен на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил РИА «Новости» член Общественной палаты Владимир Рогов.

«Они сдались без боя. Это пять человек, которых ранее мобилизовали и за считанные дни бросили на убой на передовую», — заявил он.

По его словам, когда российские военные предложили им сложить оружие, они сразу же согласились, не желая «умирать за кровавый режим Зеленского». Рогов добавил, что пленные находятся в безопасности.

Ранее пленный украинский военный рассказал, как их бросил командир, отказавшись идти вместе с ними на штурм.

Кроме того, он поведал, какая судьба ждет тех, кто вернулся на Украину из российского плена.