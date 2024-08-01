«Он нас просто кинул». Пленный боец ВСУ рассказал о поступке своего командира

Пленный рассказал, как офицер ВСУ бросил своих бойцов во время штурма

Командир взвода ВСУ бросил подчиненных под Курдюмовкой в ДНР, отказавшись идти на штурм. Об этом рассказал ТАСС украинский пленный Альберт Григорович.

«Он должен был штурмовать, зачистить и укрепиться. Но покинул свой взвод, развернулся, сказал, я не пойду. Он нас просто кинул», — заявил военный.

Он добавил, что командование взял на себя другой офицер. После этого солдаты хотели расстрелять командира, но того быстро перевели в другое подразделение.

Кроме того, Григорович рассказал, как уговорил пятерых сослуживцев, попавших в засаду российских разведчиков в районе Артемовска, сдаться в плен.

Ранее он же сообщал, какая судьба ждет украинских пленных после того, как они вернутся домой.