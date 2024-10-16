Пятеро осужденных за изнасилования боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении

ТАСС: в Курской области сдались в плен 5 боевиков ВСУ, судимых за изнасилования

Пятеро боевиков ВСУ, которые участвовали в атаке на Курскую область, сдались в плен. Известно, что все они до отправки на фронт, были осуждены за изнасилования, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Курской области сдались в плен пятеро украинцев. Они были осуждены за изнасилования, а затем отправлены в составе карательного подразделения при вторжении в Курскую область», — подчеркнул собеседник агентства.

В плен также сдался боевик подразделения «Айдар»*. Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, военнопленный попросил российское гражданство. Он выразил желание отправиться на службу в ряды «Ахмата».

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ранее опубликовал кадры со взятыми в плен бойцами ВСУ, в том числе с представителем «Айдара»*. Как отметил глава республики, пленные рассказали, что никто из них не хотел сражаться.

*Организация «Айдар» признана экстремистской и запрещена в России.