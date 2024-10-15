Бывший боец «Айдара» захотел получить российское гражданство

Пленный боевик «Айдара»* подал ходатайство на получение российского гражданства. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале .

«Отряду спецназа „Ахмат“ и 4-й бригаде под командованием Шустрого сдался в плен боец „Айдара“*», — написал военный.

Теперь боевик мечтает стать гражданином России и просится на службу в ряды «Ахмата», отметил Алаудинов.

В конце августа глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со взятыми в плен бойцами ВСУ, в их числе был представитель «Айдара»*. По словам пленных, никто из них не хотел участвовать в конфликте.

*Организация «Айдар» признана экстремистской и запрещена в России.