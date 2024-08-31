Кадыров показал допрос плененного боевика нацбатальона ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со взятыми в плен бойцами Вооруженных сил Украины. Среди них был представитель националистического батальона «Айдар»*, сообщил чеченский лидер в своем Telegram-канале.

«Во время оперативных мероприятий… <…> наши бойцы не забывают пополнять обменный фонд. Здесь присутствует представитель нацистского батальона „Айдар“*», — написал Кадыров.

Также глава Чеченской республики отметил, что, по словам пленных, никто из них воевать не хотел. Украинских боевиков взяли в плен бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими 4-й бригады 3-й армии Южного военного округа.

Ранее Кадыров показал на видео, как бойцы российского отряда «Аида» при помощи дрона уничтожили машину ВСУ в Курской области.

*Организация «Айдар» признана экстремистской и запрещена в России.