Три человека получили ранения при обстреле  Белгородской области силами ВСУ

ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области, ранения получили трое мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел украинских боевиков попали село Грузское Борисовского района, село Безымено и окрестности поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, а также села Головчино и Старый Хутор Валуйского городского округа.

В результате атаки пострадали мужчина и женщина, передвигавшиеся на автомобиле. У них диагностировали сотрясение головного мозга и осколочные ранения рук и ног. Также пострадал водитель трактора — мужчину с контузией, черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног доставили в Головчинскую районную больницу

В результате атаки украинских дронов в области повреждены около семи автомобилей, различные повреждения получили несколько домов.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Березовка под обстрел попала легковушка. Водитель и пассажир получили контузии, травмы и осколочные ранения.