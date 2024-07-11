Две женщины и четверо мужчин получили ранения при налете дронов ВСУ под Белгородом

Гладков: шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Украинские боевики атаковали беспилотниками Борисовский район и Грайворонский городской округ. В результате пострадали шесть жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что в селе Березовка под обстрел попала легковушка. Водитель и пассажир получили контузии, травмы и осколочные ранения. Скорая увезла их в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Дроны также атаковали служебную машину, которая ехала по трассе Байцуры — Грузское. В ней находились двое мужчин, они получили закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшие сами обратились в Борисовскую ЦРБ.

В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа беспилотник попал в легковой автомобиль, в салоне которого ехали две женщины. Их с различными осколочными ранениями рук и ног увезли в местную больницу.

В результате атаки еще одного БПЛА загорелся частный жилой дом, его быстро потушили. Однако во дворе полностью сгорели хозпостройки и автомобиль.

Ранее боевики дроны противника прилетели в село Демидовка. Взрывной волной в двух домах выбило окна, а осколки повредили машину.