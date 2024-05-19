Пять военных хитростей обеспечили успех наступления России на Харьковском направлении | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 05:16 Пять военных хитростей обеспечили успех наступления России на Харьковском направлении Полковник Баранец: ослепленные Starlink помогли ВС РФ на Харьковском направлении РИА «Новости»

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Украинские военачальники в поражениях ВСУ на Харьковском направлении обвинили Илона Маска и его спутниковую систему Starlink, которая внезапно «перестала фурычить» над полем боя. Но это не единственная причина провала украинской армии. Военный обозреватель сайта kp.ru Виктор Баранец насчитал еще четыре военных хитрости российской армии.

Американская газета The Washington Post привела слова украинского командира подразделения дронов. Он заявил, что ВСУ «ослепли» в утро начала наступления российских войск. Украинским войскам пришлось по-старинке использовать рации и телефоны.

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Баранец отметил, что работа РЭБ в нужный момент помогла подразделениям РФ во время наступления, но это не единственная хитрость российского командования.

ВС России смогли «нащупать слабые места» в обороне противника — ВСУ не успели зарыться в землю и построить оборонительные укрепления. Также на руку российским бойцам играло то, что в ВСУ воевали слабо обученные, сырые мобилизованные солдаты.

Задержку западных вооружений и боевой техники также учли при наступлении, уверен военный обозреватель. Немалую роль в успехе на Харьковском направлении сыграла российская группа «Север», она спутала все карты украинским генералам, отметил Баранец. Три бригады ВСУ направили с южного направления в попытке «заткнуть дыры», но было поздно.

В целом же успешное наступление Российской армии на Харьковском направлении является частью стратегического плана по созданию так называемой санитарной (или буферной) зоны на белгородском направлении, подчеркнул Баранец.