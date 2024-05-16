Буферная зона на Харьковском направлении: для чего нужна, мнение военного эксперта | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 01:37 «В идеале — 350-500 км». Буферная зона на Харьковском направлении защитит Белгород от обстрелов ВСУ Баранец: нужно создать буферную зону в 500 км на Харьковском направлении

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Российские войска стремительно продвигаются на Харьковском направлении, за короткий период от украинских неонацистов освободили около полутора десятка населенных пунктов. Для чего это нужно и как далеко должна простираться буферная зона, в стриме 360.ru с Еленой Кононовой рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Не дать зарыться «по самые ноздри»

«Вот это наше успешное наступление <…> — это есть часть стратегической операции по созданию буферной или санитарной зоны. Самая большая напасть на Белгородскую область и Белгород происходит с территории Харьковской области Украины», — пояснил собеседник телеканала.

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Баранец обозначил две основополагающие причины, почему наступление идет такими стремительными темпами. Во-первых, противник не должен успеть зарыться «по самые ноздри». Темпы наступления российских войск не дает солдатам ВСУ «закапываться», отметил обозреватель. Во-вторых, нужно успеть взять под контроль как можно больше Харьковских территорий, пока на Украину не поступило новое западное вооружение.

В идеале — 500 километров

«Тут еще другой вопрос, на какую глубину. Резонный вопрос. В идеале нам бы хотелось 350-500 километров», — отметил Баранец.

Собеседник телеканала отметил, что у противника есть дальнобойные ракеты американского и французского производства, и если отодвинуть линию фронта на 20-30 или даже на 100 километров, задачу защиты Белгорода это не решит.

«Потому что у них есть оперативно-тактический комплекс „Точка-У“, у противника их достаточно, от Советского Союза достались», — добавил эксперт.

РИА «Новости»

Баранец подчеркнул, что на 100% проблему не решить буферной зоной, но на 85-90% эта стремительная операция поможет обезопасить мирный Белгород от обстрелов ВСУ. Но не только это, подчеркнул эксперт.

«Мы будем выискивать огневые позиции, будем накрывать их и ракетами, и бомбами, и РСЗО. Очень важно опираться на харьковское подполье — оно там работает серьезно — которое будет давать нам наводку на позиции тех же Patriot, чтобы мы могли бить прицельно», — заявил собеседник 360.ru.

Военный обозреватель отметил, что важно минимумом снарядов, ракет и бомб нанести максимальный урон противнику.