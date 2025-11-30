Пять украинских беспилотников сбили над российскими регионами днем 30 ноября

Российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 12:00 до 16:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Под Курском уничтожили два дрона, по одному — над территорией Белгородской области, Крыма и Татарстана.

Ночью системы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами. Самую крупную атаку БПЛА военные отразили под Ростовом-на-Дону — там уничтожили 16 дронов. В результате атаки в Новошахтинске вспыхнул пожар на заводе. В Гукове БПЛА атаковал котельную, которая снабжает теплом 128 многоэтажных домов, а также две больницы, четыре школы и шесть детских садов.