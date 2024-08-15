Дрон ВСУ атаковал машину с башкирскими депутатами в Запорожской области

Автомобиль с башкирскими депутатами Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой, прибывшими с гуманитарной миссией в зону спецоперации, атаковал ударный дрон ВСУ. Один из парламентариев получил ранение, сообщила пресс-служба Госсобрания — Курултая.

Председатель республиканского парламента Константин Толкачев рассказал, что депутаты возвращались в Бердянск на личной машине после встречи и передачи груза российским военным. Дрон ВСУ атаковал их возле Токмака в Запорожской области.

«Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался», — написал он.

Толкачев добавил, что его коллегам повезло, что основной удар пришелся на машину, которая хоть и получила повреждения, но осталась на ходу и покинула опасную зону. При этом Уразов получил легкое осколочное ранение, отказавшись потом от госпитализации.

Сейчас башкирские депутаты находятся в Ростовской области. Дальше их путь лежит в Уфу.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль семью в Херсонской области, которая ехала из Запорожья. Отца госпитализировали с контузией, его сын погиб на месте.