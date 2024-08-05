Пять мирных жителей пострадали при очередном обстреле Шебекинского округа

Шебекинский городской округ снова оказался под ударом украинской армии. Ранены еще пять мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Двое мужчин и женщина пострадали в селе Нежеголь во время атаки беспилотников. Там же дрон сбросил взрывчатку на припаркованную у магазина «Газель». Большегруз, легковушка, а также частный дом и линия электропередачи получили повреждения.

Еще один местный житель получил осколочные ранения головы, рук и ног, когда украинский БПЛА ударил по грузовику на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Фура сгорела.

«Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела города Шебекино сегодня утром», — уточнил Гладков.