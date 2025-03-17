Жительница Суджи: танкисты ВСУ заявили, что им грозили тюрьмой за отказ воевать

Украинские танкисты признавались, что их угрозами заставили воевать в Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказала жительница освобожденной Суджи.

Женщина во время вторжения украинских боевиков находилась в городе. Оккупация ВСУ продлилась семь месяцев. Российские военные освободили город 13 марта.

По ее словам, танк стоял у них в огороде, другие бронированные боевые машины около дома ходили и «все поразнесли».

«Они сказали — мы не виноваты, нас послали. А один говорит: „Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь“», — рассказала она.

Ранее военкор Александр Коц нашел тело расстрелянной ВСУ беременной женщины в суджанской больнице. Она погибла во время августовского вторжения украинских боевиков в Курскую области в 2024 году.

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли больше 2040 военных за неделю заключительного наступления в курском приграничье. Еще 30 человек сдались в плен.