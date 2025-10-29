Пять дронов ВСУ уничтожили над Крымом за два часа утром 29 октября
Средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом за два часа утром 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«С 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — заявили в министерстве.
Прошедшей ночью средства ПВО сбили над регионами России 100 дронов Вооруженных сил Украины. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 46 устройств.
Из-за беспилотной опасности временно ограничили работу 12 российских аэропортов. Речь идет о Москве, Владикавказе, Самаре, Грозном, Казани, Чебоксарах, Ульяновске, Краснодаре и других.