За ночь над регионами сбили 100 украинских БПЛА

Больше всего дронов самолетного типа сбили под Брянском — там ликвидировали 46 аппаратов. В Калужской области перехватили 12 беспилотников, в Белгородской — восемь, в Орловской — шесть, в Ульяновской — четыре. Над Краснодарским краем военные поразили семь БПЛА, над территорией Московского региона —шесть, четыре из них летели на столицу.

По три дрона нейтрализовали в Крыму и Марий Эл, два — в Ставропольском крае. Еще по одному аппарату сбили над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей.

Ночью на фоне угрозы атак беспилотников ограничили работу 12 аэропортов. Воздушные гавани временно не принимали и не выпускали рейсы в Москве, Владикавказе, Грозном, Самаре, Казани, Ульяновске, Чебоксарах, Краснодаре и других городах.