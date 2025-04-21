Пять дронов ВСУ сбили за 40 минут над Крымом

Средства ПВО за 40 минут уничтожили пять украинских БПЛА в небе над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны

«С 20:00 до 20:40 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма», — отметили в сообщении.

По данным Минобороны, за сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 104 дрона ВСУ над российскими регионами.

Кроме того, противник впервые за время специальной военной операции попытался атаковать морской порт Оля в Астраханской области. Украинский беспилотник перехватили, его обломки упали в реку Бахтемир. Обошлось без пострадавших и разрушений.