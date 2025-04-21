Пять дронов ВСУ сбили за 40 минут над Крымом

Кроме того, противник впервые за время специальной военной операции попытался атаковать морской порт Оля в Астраханской области. Украинский беспилотник перехватили, его обломки упали в реку Бахтемир. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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