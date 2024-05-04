Пять домов, трактор и легковушка пострадали от обстрела ВСУ под Курском | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 11:15 Пять домов, трактор и легковушка пострадали от обстрела ВСУ под Курском Губернатор Старовойт: по селу Коровяковка под Курском пришлось 10 ударов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили по селу Коровяковка Глушковского района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Никто из жителей не пострадал. Старовойт отметил, что в результате обстрела получили повреждения пять домовладений, а также трактор и легковой автомобиль, который принадлежали местным жителям. Губернатор пообещал оказать собственникам помощь.

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«Подомовой обход продолжается», — добавил он.

За 20 минут до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ по инфраструктурному объекту связи в поселке Красное Шебекинского городского округа. По его словам, аварийные службы скоро начнут устранять последствия удара беспилотника. Он добавил, что объект получил повреждения.

Ранее российские средства ПВО уничтожили над Крымом четыре ракеты ATACMS. По данным Минобороны, ВСУ пытались с помощью американских снарядов ударить по объектам на территории России.