Пять домов пострадали в Волгоградской области при атаке БПЛА

Бочаров: в Вологодской области пострадали пять частных домов при атаке БПЛА

В результате атаки украинских дронов в Волгоградской области повреждения получили пять частных домовладений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Пять индивидуальных жилых домовладений повреждены в Суровикинском районе. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировали падение осколков на улице Столетова и Фадеева», — отметил глава области Андрей Бочаров.

По его словам, информация о пострадавших и возгораниях не поступала. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Днем ранее БПЛА ВСУ нанесли удар по Шебекинскому округу Белгородской области. Ранения получили четыре человека, среди них несовершеннолетний, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Также украинские дроны атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, ранение получила женщина.