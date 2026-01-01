Пять детей пострадали при атаке дронов ВСУ в Херсонской области

После атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь в Херсонской области госпитализировали пять детей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

«Госпитализированы 29 человек, среди них дети 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения. Большинство пострадавших находятся в Скадовской ЦРБ», — сказал он.

По информации Минздрава, шесть пострадавших в тяжелом состоянии, среди них есть несовершеннолетние.

ВСУ ударили по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа в ночь на 1 января практически под бой курантов. Погибли больше 20 человек. Противник атаковал заведение снаряженными боеприпасами дронами.

Следком после случившегося завел уголовное дело о теракте. Причастные к преступлению устанавливаются.