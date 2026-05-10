Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Пять человек пострадали при атаках со стороны ВСУ на муниципалитеты Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале .

В селе Варваровка Белгородского округа после удара дрона госпитализировали 17-летнего юношу с баротравмой. В Новой Таволжанке мужчина сам обратился к врачам после атаки. Медики выявили у него минно-взрывную травму и ранение глаза. Там же баротравму получил боец «Орлана». В Шебекине мужчина получил баротравму после детонации дрона.

«В селе Глотово Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. Ранена женщина. Попутным транспортом она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. Медики диагностировали ей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. Для дальнейшего лечения пострадавшая будет переведена в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки, во время действия режима перемирия, ВСУ более 6000 раз атаковали российские позиции в зоне СВО. Кроме того, украинские удары затронули гражданские объекты в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской, Калужской, Курской и Белгородской областях.