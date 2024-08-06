Пять человек госпитализировали после атаки на город Суджа

Смирнов: ВСУ обстреляли город Суджа и ранили 5 человек, в том числе 3 детей

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов/Telegram

Украинские военные обстреляли город Суджа. Пять человек получили ранения, из них трое детей. Пострадавших госпитализировали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, нападение произошло ночью 6 августа. Вооруженные силы Украины обстреляли жилой сектор Суджи. У частных и многоквартирных домов повредили окна, кровлю и фасады. Смирнов сообщил, что после стабилизации обстановки власти проведут подомовой обход.

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — сказал он.

В Курской области трижды сработала система ПВО. Военные уничтожили в общей сложности 26 беспилотников. В Брянской области сбили два реактивных дрона самолетного типа.

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