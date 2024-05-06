Важное 06 мая 2024, 13:28 Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО Минобороны: ВС России освободили населенные пункты Соловьево и Котляровка РИА «Новости»

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Российские военные освободили населенные пункты Соловьево в Донецкой Народной Республике и Котляровка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что российские силы нанесли поражение технике и живой силе 66-й, 44-й и 14-й механизированных бригад ВСУ, а также 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Купянск Харьковской области.

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В течение суток ВС России отбили три атаки штурмовых групп 77-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Крахмальное и Синьковка Харьковской области.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что неспособность ВСУ выстроить оборону Харькова приведет к утрате контроля над городом киевским режимом.